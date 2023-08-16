SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NamaSPX

KedudukanNo.79

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.16%

Bekalan Peredaran930,993,090.07

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan930,993,090.07

Kadar Peredaran0.9309%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.276243240417843,2025-07-28

Harga Terendah0.000002634158164523,2023-08-16

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

