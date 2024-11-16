SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

NamaSQD

KedudukanNo.296

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)30.71%

Bekalan Peredaran757,967,504.6947063

Bekalan Maks1,337,000,000

Jumlah Bekalan1,336,997,653.5180118

Kadar Peredaran0.5669%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.28647939149743795,2025-06-11

Harga Terendah0.022870639298236413,2024-11-16

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Jawatan Terbuka (0)
