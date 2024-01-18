SQUAD

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

NamaSQUAD

KedudukanNo.7761

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.23402448454377014,2024-03-25

Harga Terendah0.009505325106395283,2024-01-18

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanSquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.