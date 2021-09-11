SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

NamaSRM

KedudukanNo.1656

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran263,244,669

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,092,844,982

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman13.72061656,2021-09-11

Harga Terendah0.008212003055769157,2025-08-25

Rantaian Blok AwamETH

