SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

NamaSSV

KedudukanNo.359

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)114.92%

Bekalan Peredaran14,010,762.14274453

Bekalan Maks

Jumlah Bekalan14,110,762.14274453

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman65.93224832365777,2024-03-25

Harga Terendah3.676640212283031,2022-06-18

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...