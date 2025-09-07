STAR

Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

KedudukanNo.852

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)10.32%

Bekalan Peredaran183,899,993.17849675

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan550,899,993.1784967

Kadar Peredaran0.1838%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.16875642923199521,2025-09-16

Harga Terendah0.03805041548748198,2025-09-07

Rantaian Blok AwamBSC

