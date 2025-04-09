STONKSTOKEN

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

NamaSTONKSTOKEN

KedudukanNo.5360

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks420,690,000,000

Jumlah Bekalan420,690,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.2809115385719398,2025-06-01

Harga Terendah0.000001052948282471,2025-04-09

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

