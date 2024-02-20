STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

KedudukanNo.123

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,76%

Bekalan Peredaran4.077.130.043,348971

Bekalan Maks10.000.000.000

Jumlah Bekalan10.000.000.000

Kadar Peredaran0.4077%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.6618567668936515,2024-02-20

Harga Terendah0.09690269162798996,2025-06-22

Rantaian Blok AwamSTARK

