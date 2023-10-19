SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

KedudukanNo.16

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0029%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)15.02%

Bekalan Peredaran3,568,833,706.3227763

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.3568%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.351851996195496,2025-01-06

Harga Terendah0.36434978773897353,2023-10-19

Rantaian Blok AwamSUI

