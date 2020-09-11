SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NamaSUN

KedudukanNo.124

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.42%

Bekalan Peredaran19,168,559,021.200584

Bekalan Maks19,900,730,000

Jumlah Bekalan19,900,730,000

Kadar Peredaran0.9632%

Tarikh Keluaran2020-09-11 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.05435516929972846,2021-10-20

Harga Terendah0.0046319555547312,2022-11-14

Rantaian Blok AwamTRX

Sektor

Media Sosial

