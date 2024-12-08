SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

NamaSUPRA

KedudukanNo.564

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran18,639,942,899.795486

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan80,374,979,802.31322

Kadar Peredaran0.1863%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.07345197583389378,2024-12-08

Harga Terendah0.001910422229242526,2025-07-06

Rantaian Blok AwamSUPRA

Sektor

Media Sosial

