TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

KedudukanNo.1247

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.32%

Bekalan Peredaran99,995,164

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan99,995,164.26708125

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-07-10 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.02240699,2021-04-16

Harga Terendah0.0125283595814,2020-07-13

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

