SWELL

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

NamaSWELL

KedudukanNo.838

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,16%

Bekalan Peredaran2 637 440 541,890849

Bekalan Maks10 000 000 000

Jumlah Bekalan10 000 000 000

Kadar Peredaran0.2637%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.06972841720693182,2024-11-09

Harga Terendah0.007034496316403832,2025-04-09

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanSwell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.