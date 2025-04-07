SYRUP

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

NamaSYRUP

KedudukanNo.126

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.97%

Bekalan Peredaran1,197,303,923.1163807

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan1,200,275,708.54902

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.657413334753943,2025-06-25

Harga Terendah0.08489010973895052,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

