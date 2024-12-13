TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

NamaTAI

KedudukanNo.581

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.32%

Bekalan Peredaran892,189,753.9

Bekalan Maks999,999,988

Jumlah Bekalan892,189,753.9

Kadar Peredaran0.8921%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.49410794501545524,2024-12-13

Harga Terendah0.02315821757289225,2025-04-17

Rantaian Blok AwamSOL

