TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Nama

KedudukanNo.37

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0007%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1,190.27%

Bekalan Peredaran9,961,386.86157095

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran0.4743%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman767.6796797200545,2024-04-11

Harga Terendah30.40095531468245,2023-05-14

Rantaian Blok AwamTAO

Sektor

Media Sosial

