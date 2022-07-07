TAVA

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

NamaTAVA

KedudukanNo.1275

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.19%

Bekalan Peredaran695,877,944.465572

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.447659566153262,2022-07-07

Harga Terendah0.008411259153674097,2025-04-14

Rantaian Blok AwamETH

