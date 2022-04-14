TEN

TEN Protocol is a Layer 2 rollup solution that reintroduces data access controls to Web3 through programmable encryption and confidential computing. The network operates as a fully Ethereum-compatible scaling solution that enables smart contracts to process both public and private data within the same application framework.

NamaTEN

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanTEN Protocol is a Layer 2 rollup solution that reintroduces data access controls to Web3 through programmable encryption and confidential computing. The network operates as a fully Ethereum-compatible scaling solution that enables smart contracts to process both public and private data within the same application framework.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.