TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

NamaTET

KedudukanNo.1253

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)7.82%

Bekalan Peredaran9,894,646.84798423

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran0.9894%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman45.24342090893949,2024-01-07

Harga Terendah0.34821281324983916,2025-07-04

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

