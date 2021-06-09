TFUEL

Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

NamaTFUEL

KedudukanNo.193

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran7,081,761,127

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan7,081,761,127

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.68071584,2021-06-09

Harga Terendah0.000889723475662,2020-03-13

Rantaian Blok AwamTHETA

PengenalanTheta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.