TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

NamaTGT

KedudukanNo.2477

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.74%

Bekalan Peredaran160,822,499

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.1608%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.21934455720639162,2025-05-21

Harga Terendah0.003002904887094426,2025-09-02

Rantaian Blok AwamIMMUTABLE

Sektor

Media Sosial

