The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

NamaTHE

KedudukanNo.611

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)23.03%

Bekalan Peredaran121,722,428.90703808

Bekalan Maks326,120,291

Jumlah Bekalan273,520,630.27662396

Kadar Peredaran0.3732%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.10318040169636,2024-11-27

Harga Terendah0.07220387483514598,2023-10-18

Rantaian Blok AwamBSC

