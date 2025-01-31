TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

NamaTJRM

KedudukanNo.1713

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran644,954,915.3900315

Bekalan Maks750,000,000

Jumlah Bekalan749,954,915.3900315

Kadar Peredaran0.8599%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.13684820134656278,2025-01-31

Harga Terendah0.004156093350173595,2025-09-26

Rantaian Blok AwamSOL

