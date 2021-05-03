TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

NamaTKO

KedudukanNo.729

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.49%

Bekalan Peredaran169,204,282.13841677

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan495,659,866.66

Kadar Peredaran0.3384%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.98934755,2021-05-03

Harga Terendah0.11167922761680911,2025-04-07

Rantaian Blok AwamBSC

