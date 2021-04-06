TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

NamaTLM

KedudukanNo.816

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.12%

Bekalan Peredaran6,088,495,005.445099

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan6,805,433,035.1733

Kadar Peredaran0.6088%

Tarikh Keluaran2021-04-06 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.91971723,2021-04-14

Harga Terendah0.003505173460773351,2025-06-22

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

