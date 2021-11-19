TORUM

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

NamaTORUM

KedudukanNo.2579

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran194,096,316.96

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan800,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.3939493863553967,2021-11-19

Harga Terendah0.001732730840720344,2025-12-18

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

