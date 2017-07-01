TRX

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

NamaTRX

KedudukanNo.9

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0084%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.47%

Bekalan Peredaran94,667,216,166.2259

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan94,667,212,284.71391

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-07-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0015 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.44067471530141733,2024-12-03

Harga Terendah0.001091259997338057,2017-09-15

Rantaian Blok AwamTRX

Sektor

Media Sosial

