TURT

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

NamaTURT

KedudukanNo.4698

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1 000 000 000

Jumlah Bekalan1 000 000 000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.10661127579585569,2023-12-21

Harga Terendah0.000116296811420314,2025-06-27

Rantaian Blok AwamETH

