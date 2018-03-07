TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

NamaTUSD

KedudukanNo.120

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8.68%

Bekalan Peredaran494,515,083

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan494,515,083

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2018-03-07 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan1 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman1.364490032196045,2018-05-16

Harga Terendah0.917876956195,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

Loading...