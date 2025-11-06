UAI

UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

NamaUAI

KedudukanNo.552

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.54%

Bekalan Peredaran239,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.239%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.28594907853603924,2025-11-07

Harga Terendah0.05181624964526384,2025-11-06

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.