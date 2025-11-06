UAI

UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

NamaUAI

KedudukanNo.552

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.54%

Bekalan Peredaran239,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.239%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.28594907853603924,2025-11-07

Harga Terendah0.05181624964526384,2025-11-06

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanUnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
Året 2025
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
UAI/USDT
UnifAI
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (UAI)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
UAI/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (UAI)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...