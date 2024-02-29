UBU

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

NamaUBU

KedudukanNo.4093

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,00

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1.000.000.000

Jumlah Bekalan1.000.000.000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.10083071313538536,2024-02-29

Harga Terendah0.016098428029850106,2025-09-23

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

