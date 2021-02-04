UMA

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

NamaUMA

KedudukanNo.363

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)5.85%

Bekalan Peredaran89,271,284.38149968

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan127,308,111.32914448

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman43.36929981,2021-02-04

Harga Terendah0.484301050570942,2025-10-10

Rantaian Blok AwamETH

