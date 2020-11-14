UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

NamaUNFI

KedudukanNo.1913

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4.09%

Bekalan Peredaran9,548,650.10357291

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan9,548,651.10357291

Kadar Peredaran0.9548%

Tarikh Keluaran2020-11-14 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman43.91306093,2021-03-01

Harga Terendah0.1283238235175434,2025-07-07

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanUnifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

UNFI/USDT
Unifi Protocol DAO
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (UNFI)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Loading...