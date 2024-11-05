UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

NamaUNIT0

KedudukanNo.1955

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8.00%

Bekalan Peredaran5,099,246

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan100,879,100.78197636

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.788279893392064,2024-11-05

Harga Terendah0.09559489333212444,2025-07-29

Rantaian Blok AwamWAVES

Sektor

Media Sosial

