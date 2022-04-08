UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

NamaUPO

KedudukanNo.2537

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.12%

Bekalan Peredaran113,792,290

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan160,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.3777862682047466,2022-04-08

Harga Terendah0.003737863268065921,2025-09-25

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

