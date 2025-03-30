USDF

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

NamaUSDF

KedudukanNo.202

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran2,056,510,420.246602

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,056,510,420.246602

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.0243014891348232,2025-03-30

Harga Terendah0.909369011278203,2025-07-08

Rantaian Blok AwamETH

