$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

KedudukanNo.741

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.31%

Bekalan Peredaran999,916,234.216127

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,916,234.216127

Kadar Peredaran0.9999%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.07497080188864848,2025-09-01

Harga Terendah0.006840683165320168,2025-06-21

Rantaian Blok AwamSOL

