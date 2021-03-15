VANRY

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

NamaVANRY

KedudukanNo.801

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.09%

Bekalan Peredaran2,157,827,812

Bekalan Maks2,400,000,000

Jumlah Bekalan2,161,316,616

Kadar Peredaran0.899%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.22358181,2021-03-15

Harga Terendah0.006332430527347211,2025-10-10

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

