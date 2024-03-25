VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NamaVENOM

KedudukanNo.284

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran988,919,270

Bekalan Maks8,000,000,000

Jumlah Bekalan7,315,037,465.90922

Kadar Peredaran0.1236%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7954748678174979,2024-03-25

Harga Terendah0.034636160326987464,2025-02-03

Rantaian Blok AwamVENOM

Sektor

Media Sosial

