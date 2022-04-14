VEREM

The VEREM Project was created to transform the emerald market through blockchain technology, providing transparency, trust, and sustainability in the tokenization of real-world assets. By combining responsible mining practices, verified certifications, and decentralized governance, VEREM establishes a new global standard for RWA integration.

