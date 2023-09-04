VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

NamaVEXT

KedudukanNo.2646

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran216,480,402.36

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.7216%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7169465101476871,2023-09-04

Harga Terendah0.001242547142986809,2025-09-25

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

