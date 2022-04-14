VFARM

The VeriFarm Blockchain & AI-based Agricultural Traceability System aims to revolutionize the agricultural industry by ensuring transparency, efficiency, and quality control through cutting-edge technologies. By leveraging Blockchain, Artificial Intelligence, Internet of Things, and Smart Contracts, the system provides an immutable record of agricultural products from farm to table.

NamaVFARM

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

