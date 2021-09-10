VICS

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

NamaVICS

KedudukanNo.6637

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks600,000,000

Jumlah Bekalan600,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.99597417,2021-09-10

Harga Terendah0.024990913178639444,2025-06-23

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanRoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.