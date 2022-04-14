VISION

VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.

KedudukanNo.2873

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran605,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan950,000,000

Kadar Peredaran0.605%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.2554378865088781,2022-04-14

Harga Terendah0.000231874784994097,2025-08-29

Rantaian Blok AwamBSC

