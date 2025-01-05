VNTR

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

NamaVNTR

KedudukanNo.2341

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran432,996,944

Bekalan Maks499,996,944

Jumlah Bekalan499,996,944

Kadar Peredaran0.8659%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04324866066980628,2025-01-05

Harga Terendah0.001456300329042982,2025-08-18

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

