VOOI is a DeFi super-app that aggregates perps, spot, and yield markets into a unified, intuitive interface. By leveraging chain abstraction, VOOI eliminates barriers like bridges, gas fees, and network switches, allowing users to trade, invest, and stake across multiple chains with a single balance. VOOI also acts as an advanced perp DEX aggregation service by providing access to both pool and CLOB-based DEXs.

KedudukanNo.1459

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.93%

Bekalan Peredaran244,211,111

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.2442%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.20353749608174407,2025-12-18

Harga Terendah0.014058813387254713,2026-01-10

Rantaian Blok AwamETH

