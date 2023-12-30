VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

NamaVSC

KedudukanNo.1736

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran941,351,172

Bekalan Maks20,014,165,805

Jumlah Bekalan19,604,298,924

Kadar Peredaran0.047%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.07954688274669303,2023-12-30

Harga Terendah0.002328293566114493,2025-07-27

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

