Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

KedudukanNo.132

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.79%

Bekalan Peredaran3,439,810,341.2169676

Bekalan Maks4,200,000,000

Jumlah Bekalan4,111,717,069.592765

Kadar Peredaran0.819%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.22489627050756025,2025-08-11

Harga Terendah0.06855638448230492,2025-11-21

Rantaian Blok AwamETH

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.