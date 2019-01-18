VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

NamaVSYS

KedudukanNo.2066

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran3,442,915,734

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan5,451,523,147

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-01-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0265 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.297542300258,2019-07-29

Harga Terendah0.0002447931117377,2025-06-06

Rantaian Blok AwamVSYS

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

