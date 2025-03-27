WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

NamaWAL

KedudukanNo.118

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1,65%

Bekalan Peredaran1 446 250 000

Bekalan Maks5 000 000 000

Jumlah Bekalan5 000 000 000

Kadar Peredaran0.2892%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.8742222240859585,2025-03-27

Harga Terendah0.35568715943995327,2025-03-27

Rantaian Blok AwamSUI

Sektor

Media Sosial

